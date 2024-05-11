【東方日報產評】引北水力穩港股　華資產打翻身戰

近年不時聽到香港走資的悲觀言論。得認清一個事實，乃有買有賣才能成為交易，外資沽貨，自有買家接貨，當貨源盡落強者手，接下來就是另一番景象，所指的是華資成港股主場，未來將有更多內地長期資金流入港股，有力穩定資本市場基礎，隨着中國經濟加速復甦，利字當頭的外資亦自然會逐步回流，年內美國啟動減息後這趨勢會更明顯，意味中國資產翻身有期。

這些年，香港作為亞洲的國際金融中心，主要角色是外資在中國境外投資中國資產的主要平台，也是中國企業在境外融資的重要平台。但隨着中美博弈、香港社會事件衍生的政治不穩、移民潮等，加上中國經濟處於疫後、地緣政治及債務危機的困難期，中國資產估值低迷，外資流走，連帶港股的流動性每況愈下，確實帶來了嚴峻考驗。

雖然香港金融市場受短期不穩定因素影響，但長遠而言，香港經濟和市場基建等基礎保持完善穩固，運作順暢，只要市場繼續對外開放，得平常心看待資金進出。事實上，香港與內地的聯繫卻有增無減，互聯互通機制涉獵的範疇更深更廣，皆為香港市場注入穩定力量。雖然不少規避地緣政治風險的外資離場，但也有不少看好中國市場的資金入市抄底，這正是有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。

中美博弈是影響全球發展的世紀大事，不可能在三、五年內會消失，也意味地緣政治會成為持久的因素。既改變不了客觀事實，就得以自身改變來適應新環境，全球在變，背靠中國的香港亦不例外，得以變求存。

上月市場引頸以待的好消息終到臨，就是內地推出5項支持香港資本市場的措施，此後港股穩步回揚，大概是市場受落的最好說明。近日傳出內地擬研究減免內地散戶買港股的稅率，雖尚待證實，惟資金已率先炒高估值大折讓的H股。隨着兩地互聯互通進一步深化，加上跨境理財通實施，幾可肯定，未來港股是中國投資者境外投資的主要市場，也標誌着港股「換莊」，即由過去歐美資金主導，轉變成由內地資金主導。隨着國際經貿秩序改變下，更多如中東、東南亞等非美海外資金會參與。

除了資金來源的轉變，港股將見到的另一變化，是港股景氣與內地經濟關連度更高，這衍生出來的問題，乃港元聯繫匯率制度下，港元與美元掛鈎，變相受美國貨幣政策的影響。要更好地服務實體經濟，香港貨幣體系求變是早晚的問題，不可能迴避。是改與一籃子貨幣包括人民幣掛鈎，還是近期坊間有聲音提出，結合貨幣數碼化趨勢，創立「大灣區幣」的第二港元，都是值得研究的課題，也是一個負責任政府所須做周全預案的重要事項。

若次季中國經濟數據繼續提速復甦，中國資產有望確認走出低谷，重新吸引國際資金的目光，港股的融資功能將重新啟動，並為中港兩地經濟起到良性循環的推動作用。中美只要排除有實戰，即使美國再對華使出制裁小動作，都難以改變中國崛起的大趨勢；而香港的轉變，將成譜寫新全球化內容的重要體現。