陳政深：恒指樂觀可挑戰2萬點高位

港股在連日整固後再次向上突破，恒生指數升至18,800點以上水平。儘管整體投資市場，仍然受內地經濟情況未明，以及環球地緣政局持續緊張等不明朗因素影響，但資金由鐘擺悲觀一方擺至樂觀一方，確令大市有較強動力。

更何況，恒生指數經過早前整固，已消化急升後的獲利盤，後向有條件進一步看俏。短線阻力，應在去年八月份下跌裂口的頂部19,049點。假如此位置能夠突破，指數以過去一年的高位20,361點為目標並非遙不可及。簡言之，在強勢市況之下，目前做淡並不值博，反而乘強勢股的順風車，更有勝算。

截至三月底止首季度，集團之營業額上升近兩成一，至235億元人民幣，純利增長近六成，至9.8億人民幣。內地多個省市，近日相繼推出刺激經濟，尤其是刺激消費之措施。當中武漢市早前啟動汽車及家電以舊換新活動，當中家電家居部分重點圍繞綠色智能家電家居。據集團在三月份舉行的生態大會，集團未來的方向，會由以「世界第一家電品牌」，向「世界一流智慧住居生態企業」邁進，與國策方向以致世界潮流相符。

海信家電短線而言其或已屆超買水平，14天RSI目前升至80，現價亦見偏離10天線，參考三月份走勢，其回吐幅度約一成。投資者可於34元附近吸納，博其整固完成後再次破頂，穿支持位31元止蝕。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)