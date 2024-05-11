廖嘉豪：美匯或因美國勞動力市場放緩　下試...

由4月22開始一連數周提及美國數據季節性弱勢，以及美國聯儲局最新議息結果皆利淡美元表現，尤其之前市場或過度削減美國減息預測，利率期貨市場反映今年全年減息次數預測在4月30日時曾跌至只有1.1次，減息次數再被削減空間有限，限制美國國債收益率升幅。當減息預期因經濟及就業數據不及預期開始修正，應利淡美元，美匯指數由4月22日至5月9日已下跌0.73%至105.31，配合就業數據佐證美國勞動力市場持續降溫，美匯指數或繼續跌至104至107區間下方。

早前公布美國最新首領失業救濟金人數為23.1萬人，按周升2.2萬，高過市場預期的21.2萬及前值。最新非農新增職位不及預期，失業率上升至3.9%，反映連過去表現最好的勞動力數據亦開始轉弱。

月度非農職位報告以外的數據則更能反映美國勞動力弱勢。3月份JOLTS職位空缺報告很大程度延續數月來勞動力市場明顯放緩趨勢，私營部門招聘率繼續跌至目前3.8%，為多年來最低。辭職率已低疫情前的正常水平，與調查顯示個人愈來愈擔心失業的情況一致。

NFIB4月份調查顯示，淨12%的小型企業計劃增加招聘，在3月份的11%(2020年以來最低)低位徘徊。大型企業對招聘亦愈趨謹慎。ISM和標普採購經理指數(PMI)的服務業就業分項已跌至50.0以下，ISM服務業和製造業中仍繼續招聘的公司比例已跌至經濟衰退中較常見的水平。

因聯儲局明確表明重新聚焦勞動力市場狀況，較預期弱的勞動力數據對市場的影響將更大，花旗分析員基本預測包括7月首次減息和今年累計減息100個基點，投資者或可繼續留意逢高沽出美元，吸納商品貨幣如澳元紐元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪