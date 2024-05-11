【星之谷】難證資金赴港渠道　內地客按揭難關

政府撤辣其中一個原意，某程度上是鼓勵內地客來港買樓；但其實另一方面，內地客來港買樓按揭並不容易，主要來自資金來源審查頗為嚴格。

表面上，內地客來港買樓按揭限制是放寬了，譬如入息來自內地的話，可申請的按揭成數不需像以往般扣減一成，亦毋須進行更嚴的壓力測試；經銀行的話，可以獲得港人待遇——最高申請7成按揭。至於高成數按揭，由於需要經按揭保險公司，需要持有香港身份證。

【內地資產或入息 如何移港？】

不過內地客來港買樓其實殊不簡單，困難在銀行對於資金來源審查十分嚴格。例如經「資產審批」買價值400萬元住宅，如果證明到有400萬元資產，便可借6成按揭。但問題是資產在內地，銀行便會向申請人查詢，如何把400萬元內地資產合法轉移至本港？有合理解釋及渠道的話，方可批出6成資產按揭。

以「入息審批」申請按揭情況也是一樣。銀行會要求內地客提供合法把國內入息轉移至香港供樓的渠道，否則申請就很容易觸礁。

試過有內地客問可否在按揭放款後把物業出租，利用有關租金供樓，就毋須提供自己在內地的入息或資產赴港渠道？可惜的是銀行是不接受這個方案的，申請人始終需要提供一個合法轉移國內入息到港供樓的渠道。

當然，以上只是針對內地入息或資產。如果內地申請人士本身在港已有資產，又或在港有工作及支取本地薪金，又或內地的資產已經轉移到香港，這些都可以用來申請按揭，因為有關資金存放於香港境內。

【家人借出資產 仍需申報來源】

有內地客或會希望尋求其他解決方案買樓申請按揭，例如解釋朋友或在港家人借出有關資產，這又是否適當的做法？遺憾地，銀行需要該朋友或在港家人仍然需要提供資金的來源證明。

舉例，內地客在港買市價400萬元住宅，並表示持有400萬元資產，由居港親人提供，打算申請6成按揭。那麼銀行需要親人說明如何擁有該400萬元，例如是否每月出糧後存2萬元，總共儲蓄了二十多年？並需要提供期間的銀行月結單作證，完全解釋到這400萬元的來源，按揭方可獲批。

事實上，近期銀行收緊按揭後，現金回贈率已經減至零，對本地人審批也趨嚴格，估計內地客申請按揭也不會獲得倖免，在資金來源上有機會更加嚴格，甚至傳出有大行暫停接受沒有香港身份證人士的按揭申請，所以內地客宜向兩至三間銀行申請按揭，避免因個別銀行拒批而延誤交易。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。