「量化之王」、對沖基金傳奇西蒙斯逝世　享年86歲

西蒙斯基金會(Simons Foundation)宣布，其聯合創辦人兼名譽主席西蒙斯(James Harris Simons)於5月10日在紐約市逝世，享年86歲。

根據億萬富豪排行榜，西蒙斯生前坐擁318億美元身家，在全球富豪榜排名第49位。西蒙斯在40多歲時由學術界「跳槽」至投資界，並在1978年創立Renaissance Technologies，除開創量化交易先河，更成為史上最賺錢的投資公司之一，因此他有「量化之王」的稱號。

內媒指，西蒙斯是世界級數學家，40歲才開始做投資，被譽為最賺錢的基金經理及最聰明的億萬富豪。他於1958年從麻省理工學院獲得數學學士學位，並在23歲時從加州大學柏克萊分校獲得數學博士學位。他曾在麻省理工學院(MIT)擔任數學教授，並在冷戰時期為美國國家安全局(NSA)工作。

他創立的Renaissance Technologies 200多名員工中近一半都是數學、物理、統計等領域頂尖的科學家，其中只有兩位是金融學博士。公司從不僱用商學院畢業生，也不僱用華爾街人士，在美國的投資公司中堪稱絕無僅有。

基金會指，西蒙斯是一位獲獎無數的數學家、量化投資界的傳奇人物，也是一位富有靈感且慷慨的慈善家，並引述西蒙斯生前指，他的職業生涯經歷三個階段，分別是數學家、投資者及慈善家。

他與妻子、西蒙斯基金會主席Marilyn Simons一起向數百個慈善事業捐贈數十億美元，尤其是那些支持數學及科學研究及教育的慈善事業。他們在1994年成立西蒙斯基金會，主要目的是支持全球的科學家及組織，推動數學及基礎科學研究的前沿發展。

西蒙斯基金會總裁David Spergel表示，西蒙斯是一位傑出的領導，不僅在數學領域作出變革性工作，並創建一家世界領先的投資公司。