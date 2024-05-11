【多圖】晉環調整21伙定價及折扣　變相最多減價近三成

餘貨盤多管齊下吸客，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周六(11日)修訂多張價單，調整約21伙的定價及折扣，變相最多減價近三成。發展商同時為指定單位送贈家具套餐，明(12日)起開放4個現樓連家具示範單位予公眾參觀。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，晉環自撤辣後共售出85伙，套現逾12億港元，項目擁有現樓及黃竹坑港鐵站上蓋優勢，最新推出開放式及一房家具套餐，家具會在買家收樓前預先送到單位，方便買家「拎包入住」或投資客出租。

價單所見，是次調整售價的單位以一房戶為主，佔約18伙，其餘為開放式及三房戶。該批單位大部分削減定價約16%和增加10%折扣，另可享2.5%提前成交回贈。以2A座5樓G室為例，屬實用面積370方呎的一房，折實價由1,186.3萬元，下調26.5%至872萬元，若計及提前成交回贈售價降至850.2萬元，呎價約22,978元。新售價於下周三(15日)起生效。

將對外開放的現樓示範單位包括第2A座29樓G室，屬一房開放式廚房間隔，實用面積368方呎，設22方呎的露台。樓層與樓層之間的高度為3.15米，布置以實木原素貫穿全屋，客廳擺放一張淺灰色布藝沙發，主人睡房採用偌大玻璃窗設計，迎納自然光線。開放式示範單位包括第1B座37樓B室及第1B座17樓B室，實用面積同為290方呎。此外，第2B座33樓B室示範戶，實用面積370方呎，一房開放式廚房間隔。