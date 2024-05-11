抗通脹引食客回流！麥當勞擬美國推5美元超值套餐

在經濟不景氣及物價高昂的年頭，餐飲業難撈，想留住客人，攻略不外乎「抵食夾大件」！外媒引述知情人士透露，國際連鎖快餐店麥當勞正計劃全美門市推出售價5美元(約39港元)的超值套餐，當中可能包括一個麥香雞漢堡(McChicken)或雙層漢堡(McDouble)，配一份薯條及一杯飲品，以吸引更多受通脹打擊、更精打細算的食客回流。

行政總裁Chris Kempczinski之前在麥當勞今年第一季業績電話會議上表示，考量到消費者對於加價已經感到非常厭煩，麥當勞必須高度專注在消費者的可負擔性上。

據報，美國約95%的麥當勞商店由特許經營商營運，麥當勞此前曾試圖讓特許經營商支持5美元超值套餐的計劃，但今年較早時以失敗告終。

有特許經營商擔心在約為期4周的促銷活動中會造成虧損，特別是在加州等州份，因為今年較早時區內快餐業員工的最低工資上升25%，達到每小時20美元。雖然麥當勞指，自2018年以來，特許經營商現金流增長約50%，並而且仍在增長，不過有特許經營商的獨立團體就對勞動力成本及店面裝修投資表示擔憂。

知情人士稱，為了使有關計劃推行得更加順利，麥當勞從可口可樂籌得資金，這可能有助於緩解特許經營商潛在的盈利損失，不過可口可樂的出資規模尚未確定。可口可樂經常為客戶的營銷方案作出貢獻，但拒絕發表評論。

此外，目前麥當勞正努力應對低收入消費者的退出，低收入消費者在該公司的顧客中佔相當大比例。