鄺紫珊：不妨考慮布局港股及科指基金

市場對中國經濟重拾樂觀，整體氣氛向好，而香港股市更是擺脫之前頹勢，現階段港股估值仍十分低，加上股份的回購及派息增加，讓全球資金重新注視港股。

中港股市目前明顯地已脫離最壞情況，並從底部拾級而上。最近一個月港股已上升不少，但市盈率仍然偏低，持續吸引資金加碼，建議可多關注科技股，待回調時可作適當布局，或以月供形式布局恒生科技指數相關基金，至於以政策利好的投資標的也不要忽視。

內地證監會於4月公布五項資本市場對港合作的措施，主要是提振中港股市信心，並鞏固香港於國際金融市場的地位，受公布措施帶動，刺激恒生指數近一個月大升超過一成，尤其是恒生科技指數表現更厲害。是次措施主要涵蓋五大範疇，涉及多項資產，並加強人民幣國際化步伐，及鼓勵更多內地龍頭企業赴港上市等，相信有關措施可有效改善港股的結構基本面，有利中長線的投資氣氛。

港股此一波的強勁上升，顯示市場資金重新檢視港股價值，尤其相比其他已經上升了不少的市場，中港股市仍處於低位。目前恒生指數市盈率僅8.3倍、國企指數為7.7倍，而恒生科技指數僅15.6倍。

踏入5月，伴隨首季財報及第二季展望陸續公布，根據以往歷史經驗，股市的波動較大，也預期短線也可能趨於震盪。但從中長線而言，隨人民銀行的降準與結構性降息後，「寬貨幣」政策將逐步落地，可有利激勵投資氣氛。

內地股市已從底部向上，而港股三大指數也處於主要市場偏低位置，有投行已將內地及香港股市的評級調升至「加碼」，建議目前可將港股作適當布局，或以定期不定額方式布局恒生科技指數基金，以參與內地市場的投資機會，除科技股外，可考慮布局消費類股，如食品飲料、家電、出行、餐飲等。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊