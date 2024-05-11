葉尚志：汽車產能提升加上摺機憧憬　小米股價料受惠

在資金流入的推動下，港股持續向上試高的走勢，恒指已升抵18,290點的另一目標位，也就是說，已經回升至去年第四季的交易水平之上。目前，由於港股仍處於資金流入的市況階段，估計恒指短期後市仍有向上的空間，但同時也標誌開始進入階段性偏高位置水平，在美國聯儲局延後減息以及內地經濟復甦進程等不明朗因素未除之前，恒指要一舉升穿20,000點關口會有相當難度。

事實上，小米也將於本月下旬公布第一季業績，受益於去年小米14的手機熱賣，搶佔更多市場份額，市場普遍預期公司業績可以保持增長勢頭，首季手機出貨量按年可望有30%增長。

另一方面，市場傳出小米將於第三季推出兩款摺疊屏手機，加上小米汽車產能正加速提升，相信都是可以繼續刺激股價的消息因素，建議可於19港元或以下買入，目標看22元，止蝕可定在17元。

第一上海首席策略師葉尚志