郭家耀：百勝中國宜續關注 百威亞太短線仍審慎
2024年05月12日 08:00
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內地部分消費股首季業績受宏觀經濟影響，表現仍乏增長動力，導致股價受壓。餐飲股百勝中國(09987)早前公布首季淨利潤2.87億美元，按年下跌0.69%。首季總收入29.58億美元，按年上升1.4%，創歷史新高。經營利潤3.74億美元，下跌10.1%。餐廳利潤率17.6%，下跌2.7個百分點。同店銷售額按年下跌3%。期內，肯德基總收入22.3億美元，按年上升1.46%，同店銷售額下跌2%；必勝客總收入5.95億美元，下跌0.34%，同店銷售額下跌5%。
截止3月底止，集團門店總數達15,022家，其中肯德基門店數目達10,603家，必勝客門店數目達3,425家，首季淨新增378家門店。公司2024財年目標保持不變，淨新增約1,500至1,700家門店，資本支出在7億至8.5億美元之間，以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋約15億美元。
百勝中國表示，當前環境充滿挑戰，集團將專注於洞察和捕捉消費者不斷變化的需求，以持續增強與消費者的連接。展望未來，百勝中國非常有信心把握中國市場巨大的機遇，將通過靈活的門店形式，策略性的加盟和不同價位的產品等多種方式，拓展潛在市場。通過這些舉措，堅信有保持強勁增長的能力，為股東創造長期價值。
百勝業績短期受宏觀經濟影響，公司繼續投放資本開支開新店，捕捉未來下線城市消費升級機會，目前可繼續保持關注，靜待宏觀經濟出現起色。
此外，啤酒股百威亞太(01876)首季盈利2.87億美元，按年下跌3.37%，撇除外匯因素影響，經調整溢利2.97億美元，按年下跌1%。期內，總銷量21.12億升，按年減少4.35%，按內生增長計算則減少4.8%，主要由於中國及南韓市場行業表現溫和。中國表現方面，首季銷量及收入分別下降6.2%及2.7%，因受到2023年第一季度渠道重新開放及今年3月的不利天氣影響。
管理層表示集團在行業溫和表現下，實現除息稅折舊攤銷前盈利增長，並擴張盈利率。在持續的品牌高端化及收入管理措施帶動下，集團在各主要市場均實現每百升淨收入的增長，毛利率亦受到品牌高端化及成本效益推動。市場繼續觀望內地消費氣氛回暖步伐，短線對百威亞太保持較審慎看法。
匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)