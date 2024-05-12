郭家耀：百勝中國宜續關注　百威亞太短線仍審慎

截止3月底止，集團門店總數達15,022家，其中肯德基門店數目達10,603家，必勝客門店數目達3,425家，首季淨新增378家門店。公司2024財年目標保持不變，淨新增約1,500至1,700家門店，資本支出在7億至8.5億美元之間，以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋約15億美元。

百勝中國表示，當前環境充滿挑戰，集團將專注於洞察和捕捉消費者不斷變化的需求，以持續增強與消費者的連接。展望未來，百勝中國非常有信心把握中國市場巨大的機遇，將通過靈活的門店形式，策略性的加盟和不同價位的產品等多種方式，拓展潛在市場。通過這些舉措，堅信有保持強勁增長的能力，為股東創造長期價值。

百勝業績短期受宏觀經濟影響，公司繼續投放資本開支開新店，捕捉未來下線城市消費升級機會，目前可繼續保持關注，靜待宏觀經濟出現起色。

管理層表示集團在行業溫和表現下，實現除息稅折舊攤銷前盈利增長，並擴張盈利率。在持續的品牌高端化及收入管理措施帶動下，集團在各主要市場均實現每百升淨收入的增長，毛利率亦受到品牌高端化及成本效益推動。市場繼續觀望內地消費氣氛回暖步伐，短線對百威亞太保持較審慎看法。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)