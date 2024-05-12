陳鳳珠：綠色家電需求料增　以舊換新續支持銷情

早前，中國國務院審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，積極展開汽車、家電等消費品以舊換新，形成更新換代規模效應。

國家財政部表示中央財政將重點支持推動汽車以舊換新，對報廢高排放乘用車或符合條件的新能源乘用車，並購買符合節能要求或新能源汽車的消費者給予定額補貼。補貼資金由中央財政和地方財政按比例分擔，共同推動汽車以舊換新，同時安排資金支持啟動縣域充換電設施補短板試點工作，補齊農村地區充電基礎設施布局短板，優化新能源汽車消費環境，激發農村地區新能源汽車的消費潛力。

根據中汽協的資料，今年3月，內地汽車產量分別按年及按月增加4%及78.4%至268.7萬輛，銷量分別按年及按月增長9.9%及70.2%至269.4萬輛，主要受惠農曆新年後大量新車上市及部分地區出台以舊換新等政策刺激。

至於3月汽車出口按年上升37.9%至50.2萬輛，按月增加33%。期內新能源汽車產量按年增長28.1%至86.3萬輛，銷量按年增加35.3%至88.3萬輛，顯示新能源汽車的滲透率已超過三成，至於3月新能源汽車出口按年上升59.4%至12.4萬輛。

雖然去年新能源汽車銷量增長強勁，市場憂慮今年增速或會放緩，但數據顯示新能源汽車銷情仍然受到政策推動。相信以舊換新的補貼以及充電基礎設施的完善，將有助繼續推動新能源汽車消費力釋放。

另外，財政部亦鼓勵有條件的地方統籌推進家電等耐用品以舊換新，中央財政將通過服務業發展資金支持展開現代商貿流通體系試點城市建設，支持完善家電等綠色回收體系，暢通家電更新消費循環，助力地方統籌推進家電等以舊換新。儘管近年內房銷情疲弱，或會影響家電行業的銷售，但受到優惠支持，家電企業的業績仍表現理想。預期綠色家電的需求將會增加，以舊換新將可繼續支持家電銷情。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）