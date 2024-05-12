庫克退休在即 蘋果下任CEO人選是誰？

現年63歲的蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克即將踏入退休之齡，市場對下任行政總裁的人選有不同討論，其中現任營運總監Jeff Williams，以及掌理硬件工程業務的John Ternus均為繼任人選之一。

外媒報道，市場原先認為Williams最有可能勝任蘋果行政總裁一職，不過他的年紀僅差庫克3歲；若Williams擔任行政總裁，則很快又面臨尋找新CEO人選的問題。

消息人士稱，蘋果董事會可能希望尋找一名類似庫克和喬布斯(Steve Jobs)一樣，至少可以任職10年以上的人選。

根據與庫克關係密切的人透露，他相信庫克至少會在蘋果擔任行政總裁3年。報道認為，若該消息正確，Ternus則可能是最合適的人選，因為他歲數相對年輕，更符合蘋果董事會條件，同時他現在亦負責蘋果重要硬件產品，因此更有可能成為蘋果下一任掌舵人。

據悉，Ternus在蘋果內部很受到歡迎，亦贏得庫克、Williams以及其他高層的信任。甚至有知情人士透露，被稱為庫克最親密知己的蘋果服務資深副總裁Eddy Cue私下告訴同事，Ternus應該是下一任Ceo。