港府：上月底有約12萬人透過各項人才計劃來港

內地再增個人遊城市催谷本港經濟，有本地財金管員發表網誌稱，相關措施將為本港帶來更多過夜旅客，有助帶旺本地飲食、零售、酒店等市道，提振整體經濟，亦能進一步加強內地跟香港的人文交流。

他期望，在零售層面可以有更多刺激本地消費及吸引訪港旅客消費的時點；在商業及金融層面，當局將積極開拓更多新產品及新資金渠道。而吸引更多人才來港發展、以港為家，是讓我們的人才資源庫更多元化、更國際化。

上周舉辦一連兩天的「香港．全球人才高峰會」，匯聚世界各地的政商學界領袖，交流人才發展的趨勢和經驗，亦能明確向外表明香港對人才的重視，並以開放的態度歡迎各地人才來港尋找發展事業的機會。

有與會者認為，香港有豐富的發展機會，喜歡這裏開放包容、國際化的社會環境，以及高效率的城市運作。有來自海外的「高才通」人才則表示，從資本市場角度，香港在同時聯通大中華區和國際上，有著明顯而獨特的優勢。事實上，根據調查，選擇透過「高才通」來港的人士，主要考慮的因素是本港的低稅率、安全、自由、多元、良好的就業和發展前景，以至醫療服務和子女教育等。

經過一年多的推進，截至上月底，各項人才計劃共收到約29萬份申請，當中約18萬份已獲批准、約12萬人已來港。根據去年底的調查，「高才通」計劃下獲批的人士，平均年齡中位數為35歲，六成為已婚人士，普遍攜同家人來港。超過一半抵港半年或以上的人才已獲聘，他們每月收入中位數約五萬元。可以說，這些人才，以至陪同他們到來的家人，都將成為香港可持續發展的重要生力軍。