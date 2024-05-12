【星期一．炒啲乜】港股重越19000關仍有挑戰？

本周有不少經濟數據，周三有美國消費者物價指數(CPI)及歐元區季度國內生產總值(GDP)。美國3月CPI高過預期，市場紛紛揣測美國聯儲局幾時減息，之前當局似乎仍抱有信心，料年內可減息三次合共0.75厘，不過目前看來今年減息機會極低。聯儲局官員頻頻放風，達拉斯聯儲銀行行長洛根(Lorie Logan)指，今年首幾個月通脹數據令人失望，考慮減息是言之尚早，理事鮑曼(Michelle Bowman)更指聯儲局今年不宜減息。

此外，內地一系列重要數據將於周五(17日)出爐，包括70大中城市新樓房價、城鎮固定資產投資、工業生產、零售銷售及失業率。分析指，雖然第一季GDP增長強勁，降低政策制定者緊急加大刺激措施的必要性，不過如果周五數據進一步證明第二季開局緩慢，對經濟復甦穩定性的擔憂恐再次浮現。

另一焦點則是日本於周四(16日)公布經濟增長數據，須留意該國經濟可以維持增長，還是重新陷入收縮，如果收縮的話，分析料日圓繼續下跌。不過，即使當局再次干預，日圓下行趨勢逆轉的機會仍不大，原因是再出現一季的經濟萎縮，市場可能猜測日本央行下次加息將進一步推遲。日圓要實現像樣的復甦，或需見GDP增長加速，從而鼓勵市場加大押注夏季加息。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、鄺紫珊：不妨考慮布局港股及科指基金

2、葉尚志：汽車產能提升加上摺機憧憬 小米股價料受惠

3、郭家耀：百勝中國宜續關注 百威亞太短線仍審慎

4、陳鳳珠：綠色家電需求料增 以舊換新續支持銷情

5、曜熊理財：恒指短期仍維持強勢 港股基金續看漲

6、陳樂怡：火電股續受惠煤價中線下行 華能可趁調整收集