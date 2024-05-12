曜熊理財：恒指短期仍維持強勢　港股基金續看漲

愈來愈多美國聯儲局官員提出同一個腔調，都是指通脹需要比原先推算的時間表更長的時間，才能繼續向下，並達致2%的目標。所以現時有需要維持目前利率在5.25至5.50%的23年新高不變，利率仍會高企一段時間。暗示今年減息的機會非常低。

美國股市直至上周三(8日)已經六連升。雖然大市已經意會減息機會微，但總比以往的加息環境好，在牛氣沖天的美股氣氛中，大市短時間便消化此消息，美股正在整固及反彈市中。歐洲股市也不遑多讓，正在延續反彈，反彈幅度也比較顯著。

本來受惠於減息消息的東南亞股市，反應都呈現隱憂。在息口高企的環境下，各行各業都受到不同程度的影響。對於東南亞股票基金，不減息的強美元更會直接影響基金報表上的回報。投資者不宜高追。

不過，香港股市截至上周二(7日)就有十連升的近年罕有佳績，原因是受惠於歐美股市反彈及中國經濟數據復甦股市帶動，同時港股「追落後」所產生。十連升雖然在上周三斷纜，但有獲利回吐，大漲小回之勢，港股在上周四(9日)已經修復失地，再度呈現上升的格局。

在美國大選之前，美國加息機會甚微，而且中國經濟在疫後有強勁復甦之勢，加上港元在聯繫匯率的系統下，市場成交已經逐步增加，恒生指數在兩個月內已回升兩千點，短期仍然維持強勢，香港股票基金繼續看漲！

曜熊理財策略董事馬煒喬