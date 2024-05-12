陳樂怡：火電股續受惠煤價中線下行 華能可趁調整收集

在境內電力板塊當中，燃煤利潤扭虧賺28.25億元，去年同期虧損為0.7億元，風電利潤達24.14億元，按年增長25.4%，燃煤及風電成為兩大盈利重心。火電業務恢復盈利，經營現金流明顯改善，新能源業務快速拓展，公司首季低碳清潔能源裝機佔比增至32%，雙軌並行下增強派息能力。公司2023年度恢復派息，派息比率達57%，料隨着2024年盈利前景改善，派息水平有望進一步提升。

據中電聯預測，2024年上半年全社會用電量按年增速略高於8%，增速較去年全年的6.7%有所加快。我們認為用電量上行空間，一大因素繫於內地經濟扶持政策。短線方面，夏季用電高峰將至，季節性需求提升，有望成為短線催化劑。

中線而言，我們看好火電股繼續受惠於煤價中線下行，同時長協煤履約率提升，成本趨向穩定。連同容量電價機制保障長期合理收益，盈利波動性下降。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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