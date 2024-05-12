4月工商舖物業錄303宗成交　按月增近50%

香港4月工商舖買賣宗數大致向上，據中原(工商舖)統計，上月市場錄得約303宗工商舖買賣成交，按月升近五成，買賣總金額則錄得約55.75億元，按月減少約21%。

該行(工商舖)董事總經理潘志明表示，4月份市場共錄得約303宗工商舖買賣個案，總成交金額約55.75億元，對比3月份分別增加約49%及減少約21%，按年則分別減約6%及增約1%。

他續表示，工商舖三個範疇中以商舖表現反彈最為明顯。4月份錄得約68宗買賣成交，比上月大增約 66%，對比2023年同期有約15%增長。而成交金額則錄得約16.49億元，按月跌約68%，但約扣除3月份愉景新城商場約40.2億元的大額成交，4月份成交金額按月則有約36%增幅。

至於受市場高度關注的商廈則呈價量齊升局面，4月共錄得約41宗商廈買賣成交，按月增約28%，成交金額亦錄得約14.98億元，按月增約39%。月內指標甲廈美國銀行中心更出現兩宗矚目成交，包括23樓全層樓面，作價約2.5億元，較2018年時購入價計，貶值約64%。

至於工廈方面，4月份共錄得約194宗工廈買賣成交，按月增約49%，成交金額則錄得約24.27億元，按月亦大增約兩倍。

潘氏認為，政府於過去3月底及4月積極舉辦不同活動，對社會整體商業氛圍有正面推動作用，加上住宅撤辣的影響已經慢慢被消化，市場逐漸回歸理性，而工商舖物業價格持續向下調整，亦開始吸引投資者趁低入市，相信未來市況會趨向量升價跌的局面。