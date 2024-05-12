特發信息連續5年財務造假　遭深交所風險警示

深圳國資委旗下的深圳上市公司特發信息財務造假，被深圳證監局立案調查一年結果出爐！該公司公布，收到深圳監管局發出的《行政處罰及市場禁入事先告知書》，因公司年報連續5年存在虛假記載，被罰800萬元人民幣(下同)，同時對8名前高級管理層進行紀律處分，並共罰1,450萬元。另外，深圳證券交易對該公司股份實施其他風險警示，周一(13日)停牌一日，翌日復牌，股份簡稱為「ST特信」，交易漲跌幅限制為5%。

該公司在2015年至2018年，分別虛增盈利1,039.33萬元、9,173.46萬元、5,624.61萬元、1,162.92萬元，而2019年則虛減2,108.06萬元，佔當年盈利總額分別8.17%、34.74%、16.58%、3.29%及5.33%。

同時，對時任特發信息董事長或總經理的蔣勤罰款400萬元；時任特發東智董事陳傳榮、易宗湘、財務經理王凌及成本會計劉穎分別處罰350萬元、200萬元、100萬元及100萬元；時任特發信息董事楊洪宇、李增民及董事會秘書張大軍分別罰款150萬元、150萬元及100萬元，並全部予以警告。

由於蔣勤儉、陳傳榮、易宗湘的違法行為情節較為嚴重，深圳證監局禁止蔣氏入證券市場10年，而陳氏及易氏則分別禁入8年及6年。