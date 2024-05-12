二手市劈價不斷 新屯門中心低層戶減30萬沽出

二手業主減價吸客，屯門新屯門中心低層單位，累減30萬元，以480萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原李志豪表示，灣仔修頓花園低層11室，實用面積約426方呎，兩房間隔，享樓景，叫價620萬元放售，放盤約一周，即獲以608萬元承接，累減12萬元或約2%，呎價約14,272元，約9年轉手帳面平手轉讓。

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九龍區

●美聯翟曉明指，西南九龍匯璽5B座中低層J室，實用面積約346方呎，一房間隔，叫價798萬，放盤約1個月，獲區內換樓客洽詢，雙方議價後以728萬元易手，呎價約21,040元，原業主持貨約6年，帳面虧蝕約35萬元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心6座低層E室，實用面積約597方呎，區內首置客鍾情單位附設雅裝，原業主增加議幅，累積減價達30萬元，以480萬元購入上址自住，呎價約8,040元。

●祥益古文彬稱，屯門居屋兆康苑J座低層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，區外客見單位附設裝修，原業主增加議幅，累減22萬元，已補價自由市場以338萬元購入自住，呎價約7,562元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座中層B室，實用面積約630方呎，套三房間隔，望樓景，叫價530萬元，減價10萬元後，即獲買家以520萬元承接，呎價約8,254元。

●中原蔡天賜指，粉嶺牽晴間5月暫錄3宗買賣，包括6座中層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，叫價約455萬元，議價後以423萬元易手，呎價約11,016元，新買家為上車客。

●美聯吳偉文稱，粉嶺名都1座低層B室，實用面積約399方呎，兩房設計，早前叫價448萬元，區內客熟悉區內配套，議價後以410.8萬元承接，呎價約10,296元。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城39座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，叫價450萬元，累減50萬元，以400萬元成交，呎價約14,085元，原業主持貨逾9年，帳面獲利10萬元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山銀湖‧天峰1座中層E室，實用面積約554方呎，兩房間隔，望山景，放盤半年，叫價810萬元，減42萬元至768萬元成交，呎價約13,863元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦龍苑B座高層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤1年，已補價自由市場叫價430萬元，以410萬元沽出，呎價約10,224元，原業主於2017年1月以410萬元購入，帳面平手離場。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，新近錄得馬鞍山星漣海2A座中層B室，實用面積約1,660方呎，四房間隔，享海景，叫價2,600萬元，放盤4個月，減價80萬元，以2,680萬元成交，呎價約16,145元，約6年帳面蝕486萬元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢清水灣下洋村單號屋全幢，五房設計，叫價1,860萬元，累減260萬元，獲用家以1,600萬元承接，原業主於2021年1月以1,700萬元購入，持貨約3年帳面虧蝕100萬元。

●中原關偉豪指，將軍澳南豐廣場3座中高層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，最初叫價650萬元，大幅降價至555萬元易手，呎價約13,875元，新買家為同區上車客。

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