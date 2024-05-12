周末新盤成交逾280宗 按周增17%
2024年05月12日 21:49
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元朗站現樓項目首輪銷售沽清210伙帶動之下，市場於周六及周日(11,12日)合共錄得逾280宗新盤成交，較對上一周約240宗增加逾17%。
●元朗站The YOHO Hub II提價加推141伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，首輪銷售錄得沽清後，今(12日)公布提價加推價單3號，提供141伙，折實平均呎價約16,188元。發展商指，新一批單位提價1%至2%。加推單位包括77伙兩房戶及64伙三房戶，折實價介乎663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價由14,732至18,843元。
●啟德MIAMI QUAY I單日錄13宗成交
由會德豐地產、恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作發展的啟德MIAMI QUAY I，以現樓形式展開新一輪銷售。項目日前為個別單位增設額外17.5%回贈，於今(12日)起發售65伙。項目即日沽出13伙，總成交金額涉逾1.4億元。
●啟德HENLEY PARK連售6伙開放式戶
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的啟德HENLEY PARK，周日(12日)接連沽6伙開放式戶，均為第1B座高層G室，實用面積250方呎，成交價介乎582.76萬至594.56萬元，呎價由23,310至23,782元。
●沙田名日‧九肚山月初至今累沽13伙
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周六及周日(11,12日)共沽出兩伙。包括以1,738.3萬元售出第2座5樓A室，實用面積1,213方呎，四房間隔，呎價約14,331元。該盤自月初減價重啟銷售後，累沽13伙，套現逾2.4億元。
●啟德維港1號連沽4伙 吸金逾3,575萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周日(12日)售出4伙，當中包括早前終止交易的單位，單日總成交金額涉逾3,575.1萬元。4伙單位成交價介乎691萬至1,034.6萬元，成交呎價由18,103至20,876元。
●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙一房戶
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周日(12日)沽出兩伙，包括1座23樓A1室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價524.5萬元，呎價約18,211元。另一單位為1座19樓A9室，實用面積300方呎一房，以545.8萬元成交，呎價約18,193元。
●西南九龍維港滙III兩房1,368萬元沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，今(12日)以1,368.98萬元售出2座16樓A室，實用面積584方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約23,441元。
●何文田站朗賢峯一房呎價約18,679元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，今(12日)售出第5B座3樓D室，實用面積377方呎， 一房間隔，成交價704.2萬元，呎價約18,679元。
●長沙灣佳悅單日錄3宗成交
由佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，周日(12日)售出3伙，成交價介乎305.28萬至348.28萬元。當中，23樓E室，實用面積212方呎，開放式單位，以348.28萬元售出，呎價約16,428元。
●啟德MONACO MARINE兩房成交價1,346萬元
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周日(12日)錄得1B座3樓A室的成交，單位實用面積525方呎，屬兩房連梗廚單位，以1,346.7萬元售出，呎價約25,651元。