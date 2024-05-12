周末新盤成交逾280宗　按周增17%

元朗站現樓項目首輪銷售沽清210伙帶動之下，市場於周六及周日(11,12日)合共錄得逾280宗新盤成交，較對上一周約240宗增加逾17%。

●元朗站The YOHO Hub II提價加推141伙

●啟德MIAMI QUAY I單日錄13宗成交

●啟德HENLEY PARK連售6伙開放式戶

●沙田名日‧九肚山月初至今累沽13伙

●啟德維港1號連沽4伙 吸金逾3,575萬元

●將軍澳海茵莊園單日沽兩伙一房戶

●西南九龍維港滙III兩房1,368萬元沽

●何文田站朗賢峯一房呎價約18,679元

●長沙灣佳悅單日錄3宗成交

●啟德MONACO MARINE兩房成交價1,346萬元

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周日(12日)錄得1B座3樓A室的成交，單位實用面積525方呎，屬兩房連梗廚單位，以1,346.7萬元售出，呎價約25,651元。