「嬰舒寶」母公司舒寶國際遞上市申請　去年收入大增60%

內地嬰兒尿片品牌「嬰舒寶」母企舒寶國際向聯交所遞交上市申請，日進資本為獨家保薦人。

該公司主營即棄衞生用品，包括嬰兒及成人尿片、嬰兒學習褲、濕紙巾、褲型衞生巾等，嬰童護理產品以「嬰舒寶」品牌經營，而女性護理用品及成人失禁用品分別以「五月私語」及「康舒寶」品牌營運，另有合約生產服務，並出口至歐亞大陸的新興市場，如俄羅斯、東南亞及哈薩克斯坦。據行業報告，按2022年的出口額計，該公司是中國出口俄羅斯的第二大嬰童護理一次性使用衞生用品出口商。

據其初步招股文件，該公司去年盈利5,768.9萬元人民幣(下同)，按年增長37.81%。收入按年升60.4%至6.54億元，其中68.5%來自合約生產，主因俄羅斯頂級零售商的嬰童護理用品銷量持續增加；若按業務劃分，嬰童護理收入佔比為71.5%。

值得留意的是，根據適用的國際制裁，嬰童護理用品及女性衞生巾可被視作醫療用品。該公司指，出於產品的人道主義性質，其產品的出口管制限制較少。過去3年，向相關地區客戶只出售嬰童護理用品，去年向俄羅斯出口的收入3.77億元。

該公司，據其國際制裁法律顧問在執行其認為必要的程序後告知，向相關地區進行的銷售，並不構成違反國際制裁的行為，因公司並無參與一級制裁活動。不過，過去兩年，受制裁俄羅斯客戶佔公司銷售額分別為約190萬及180萬元，而2021年為零。公司指，為識別及監控與該等銷售有關的制裁法律所帶來的風險，將實施相關的內部監控措施，以保障集團及股東的利益。

集資所得將用作成立新生產線；加強品牌、營銷及推廣活動；倉庫升級改造及IT基礎設施投資；以及用作一般營運資金。