東方日報B1：華科企純利　騰訊料領先

就算騰訊股價因預告《地下城與勇士：起源》將於下周推出，迄今再飛漲22.11%，其首季業績依然值得關注。野村估計，推動騰訊成「股王」的網絡遊戲業務，上季收入按年倒退約4%，本土市場更會因去年同期基數高而跌約6%，但涵蓋流動支付和雲計算的金融科技與企業服務部門，收入按年增長仍有14%，而網絡廣告收入按年增長更有19%，視頻號廣告的貢獻提高還能提高毛利率，支持經調整純利按年增長33%。

然而，阿里的盈利預測就比較保守，摩根大通及富瑞分別估上季經調整純利按年跌13.29%及微增1.18%，還料明年3月底止本財政年度會倒退，摩通的理據是早前宣布雲服務大減價的阿里，已表明加緊在國內外電商和雲計算的投資。富瑞則調高上季菜鳥、本地生活服務及海外電商的虧損預測，並下調了雲計算的盈利率預測。

東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，中長線仍偏好騰訊，因《地下城與勇士︰起源》會利好下半年的遊戲收入，廣告業務亦有憧憬，阿里和京東所處電商行業則仍面對激烈競爭。然而，阿里可能是炒業績的更好選擇，主要是表現較落後，業績對騰訊的推動作用不至於重演近周的大升，即使大跌空間有限。

不少美國AI風頭股績後股價「見光死」會否在騰訊上演？陳認為不會，中薇證券研究部執行董事黃偉豪補充，那些去年來不斷破頂的美股，漲幅遠誇張過中資科網股近日的反彈浪，估值不便宜，反觀騰訊目前距離歷史高位尚差很遠，其遊戲業務穩定，驚喜應該會來自金融科技和企業服務。

然而，兩人都認為，中資科網股吸引資金的能力不如美國科技股。陳偉聰稱，資金從美、日AI板塊套利、調倉至中資科網股追落後可以理解，可是AI始終是長線結構主題，中資科網股AI業務的佔比相對較小。黃偉豪直言，「現在市場對科技股的觀感更多來自top-line(收入)，而非經過重重扭曲的盈利……收入增長疲弱令中資科網股估值難望大幅向上重估」，京東和阿里高增長時期已過，阿里表現落後重要原因是叫停分拆，市場失去憧憬。

曾稱中資科網股「不能投資」的摩通，仍建議投資者趁低吸納阿里，理據包括收入增長好轉苗頭，對股價影響大的淘天集團客戶管理收入，上季增長有望重新加速，原因包括電商更趨普及、淘寶和天貓市場份額流失紓緩，但摩通與富瑞仍分別估阿里本財年收入增速降至6%及7%。對於京東，摩通表示，踏入次季，收入增長的基數提高，加上宏觀經濟環境仍不明朗，全年恐怕只有5%；就算成本優化，盈利增長未來幾季都會被持續投資拖得相當低。