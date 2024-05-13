本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年05月13日 07:00
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2024/05/13
●中電控股(00002)●1中業績
●越南製造(00422)●1季業績
●裕元集團(00551)●1季業績
●首程控股(00697)●1季業績
●上海實業環境(00807)●1季業績
●日清食品(01475)●1季業績
●LHN(01730)●中期業績
●譚仔國際(02217)●末期業績
●寶勝國際(03813)●1季業績
●諾誠健華(09969)●1季業績
●阿里巴巴-SW(09988)●1季業績
●阿里巴巴-SWR(89988)●1季業績
2024/05/14
●智富資源投資(00007)●末期業績
●騰訊控股(00700)●1季業績
●南戈壁(01878)●1季業績
●新秀麗(01910)●1季業績
●吉星新能源(03395)●1季業績
●長城微光H(08286)●1季業績
●名創優品(09896)●1季業績
●騰訊控股-R(80700)●1季業績
2024/05/15
●中通快遞-SW(02057)●1季業績
●中國黃金國際(02099)●1季業績
●京東集團-SW(09618)●1季業績
●百度集團-SW(09888)●1季業績
●京東集團-SWR(89618)●1季業績
●百度集團-SWR(89888)●1季業績
2024/05/16
●德昌電機(00179)●末期業績
●三一國際(00631)●1季業績
●偉俊集團控股(01013)●末期業績
●移動互聯(中國)(01439)●末期業績
●匯量科技(01860)●1季業績
●敏華控股(01999)●末期業績
●京東物流(02618)●1季業績
●法拉帝(09638)●1季業績
2024/05/17
●英皇資本(00717)●中期業績
●華住集團-S(01179)●1季業績
●零跑汽車H(09863)●1季業績
2024/05/19
●奇富科技-S(03660)●1季業績