本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年05月13日 07:00
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    2024/05/13
    ●中電控股(00002)●1中業績
    ●越南製造(00422)●1季業績
    ●裕元集團(00551)●1季業績
    ●首程控股(00697)●1季業績
    ●上海實業環境(00807)●1季業績
    ●日清食品(01475)●1季業績
    ●LHN(01730)●中期業績
    ●譚仔國際(02217)●末期業績
    ●寶勝國際(03813)●1季業績
    ●諾誠健華(09969)●1季業績
    ●阿里巴巴-SW(09988)●1季業績
    ●阿里巴巴-SWR(89988)●1季業績
    2024/05/14
    ●智富資源投資(00007)●末期業績
    ●騰訊控股(00700)●1季業績
    ●南戈壁(01878)●1季業績
    ●新秀麗(01910)●1季業績
    ●吉星新能源(03395)●1季業績
    ●長城微光H(08286)●1季業績
    ●名創優品(09896)●1季業績
    ●騰訊控股-R(80700)●1季業績
    2024/05/15
    ●中通快遞-SW(02057)●1季業績
    ●中國黃金國際(02099)●1季業績
    ●京東集團-SW(09618)●1季業績
    ●百度集團-SW(09888)●1季業績
    ●京東集團-SWR(89618)●1季業績
    ●百度集團-SWR(89888)●1季業績
    2024/05/16
    ●德昌電機(00179)●末期業績
    ●三一國際(00631)●1季業績
    ●偉俊集團控股(01013)●末期業績
    ●移動互聯(中國)(01439)●末期業績
    ●匯量科技(01860)●1季業績
    ●敏華控股(01999)●末期業績
    ●京東物流(02618)●1季業績
    ●法拉帝(09638)●1季業績
    2024/05/17
    ●英皇資本(00717)●中期業績
    ●華住集團-S(01179)●1季業績
    ●零跑汽車H(09863)●1季業績
    2024/05/19
    ●奇富科技-S(03660)●1季業績