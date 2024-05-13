前海健康附屬與供應商合約糾紛被追討採購餘款

所指控的申索與志成偉業於2022年6月及7月期間向供應商下達的若干電子零件採購訂單有關。佔採購價格20%的按金已支付，所指控金額為志成偉業向集團交付產品前應支付的採購價格結餘。

集團於2023年年報已解釋導致截至2022年12月31日止年度計提虧損合約撥備約9,300萬元的情況。

於採購後，由於相關電子零件產品的市場價格呈下降趨勢，志成偉業認為將先前以較高採購價格購買的相關電子零件產品收貨並以較低的售價出售不符合公司的最佳利益。因此，志成偉業暫時停止根據採購合約完成相關產品的採購(包括支付採購價格的結餘及收貨)。

與指控相反，集團不時與供應商就付款及接收產品的時間安排進行討論。截至2023年12月31日止年度及直至公布日期，公司就相關採購合約支付合共約1,400萬美元的結餘款項；而供應商已向集團交付與公司所付結餘款項相應數量的產品；且該等產品的部分已出售給集團的客戶。

在收到通知書後及直至公布日期，公司一直積極與供應商聯繫，解決合約糾紛及達成和解。集團正就中國法律向其法律顧問尋求法律意見，如有必要，將積極應對訴訟。公司將適時作出進一步公布。