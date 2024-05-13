貝萊德：日圓疲軟恐礙外國人投資日股　走勢視乎美息去向

外媒報道，日圓疲軟正使外國投資者遠離日股。貝萊德日本主動投資主管Yue Bamba表示，如果日圓繼續走弱，投資日股就會變得更加困難。「當你與全球投資者談論日本時，外匯肯定是每個人首先想到的事。」

Bamba指，日圓的未來表現更取決於美國聯儲局的行動，而不是日本央行的行動。如果聯儲局不減息，日圓兌每美元可能會逐漸走軟至170區間。如果聯儲局減息，130至135的水平是「完全可以想像」。

上周五(10日)日圓兌每美元曾處約155.4，他認為這一水平「被低估」。他指，日圓的合理水平比目前水平高得多，容易達到130多，如果日圓升值至150以上，海外投資者就會放心重返市場。

過去幾周，日本政府可能至少兩次干預市場。他表示，東京當局可能會繼續嘗試支持日圓，因為日圓持續疲軟，正變得有點令人頭痛，這對國家或生活開支不利。

Bamba預計，日央行可能在7月或10月加息，並在此之前減少日本國債購買量。他指，日本央行行長植田和男對貨幣的態度最近明顯發生轉變，這在一定程度上可以提前實現正常化的時間。

Bamba對日本股市長期持正面看法。他表示，雖然中東戰爭及聯儲局鷹派基調等宏觀因素，抑制風險資產的興趣，但在企業改革、國內投資及工資增長的推動下，市場基本面依然強勁。