傳內地周五啟動發1萬億人幣超長期特別國債 官媒：及早發行用好

外媒引述消息人士報道，中國財政部計劃周五(17日)啟動今年1萬億元人民幣(下同)超長期特別國債發行，以支持經濟，當中包括20年3,000億元、30年6,000億元及50年1,000億元，計劃在今年11月底前完成。消息指，財政部今日(13日)召開超長期特別國債發行動員部署會議。

內地官媒發表文章稱，今年經濟實現良好開局，但同時還要看到經濟運行仍面臨不少問題和挑戰。積極的財政政策要靠前發力，把政策工具用足用好，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。

文章指，經濟運行仍面臨着有效需求仍然不足、企業經營壓力較大、重點領域風險隱患較多等問題和挑戰。宏觀調控要直面這些突出矛盾問題，提升前瞻性、科學性、有效性，特別是要注意保持節奏和力度，避免前緊後鬆。

文章稱，按照部署，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元。在做好超長期特別國債前期準備工作的基礎上，應盡早啟動發行工作，及時分配、下達資金。

另外，加強政策協調可以促進宏觀調控目標有效實現。央行綜合運用多種工具投放流動性，保障政府債券順利發行，公開市場操作中逐步增加國債買賣、充實貨幣政策工具箱；統籌運用政策性金融、貼息獎補、稅費優惠等政策工具，促進更多資金精準服務小微企業和「三農」。