李偉傑：港股升浪未完 騰訊、阿里睇埋業績再買
2024年05月13日 11:27
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港股持續強勢，即市升穿萬九關。華盛證券財富管理部董事李偉傑指出，市場憧憬港股通股息稅減免，雖然相關政策仍未落實，但資金積極流入，港股升浪可持續，恒指整固後有機會上試19,600點，下方支持位在18,600點。他又指，短期宜繼續留意政策消息，以及藍籌股公布的業績，但料大市反覆向上格局不變。
佔恒生指數逾16%權重的騰訊(00700)及阿里巴巴(09988)，將於周二(14日)收市後齊齊放榜，市場估計騰訊首季業績或會跑贏阿里。李認為，騰訊近期升幅顯著，現時已處超買水平，若業績稍有差池，股價或會有調整。至於阿里走勢相對落後，但亦累升已多，兩者股價短期宜守穩10天線，並以此判斷升勢能否持續，有貨可繼續持有，至於冇貨的投資者宜待績後再作部署。他補充，大型科技股估值仍然偏低，若然業績有驚喜，或會成為大市進一步向上的關鍵。
美國拜登政府據報將公布新一輪針對中國戰略行業的關稅，其中針對中國電動車的關稅將增加3倍，由25%提高到約100%。李偉傑指出，不少電動車股股價已率先調整，相信此消息對板塊影響不大，但若針對行業的制裁蔓延至其他國家，料會成為電動車股潛在不明朗因素。另外，吉利汽車(00175)旗下電動車品牌極氪(ZK.US)於美國首日掛牌買賣，收市較發行價大升逾34%，但他認為此消息對母公司吉利汽車刺激作用有限，料股價升至10港元阻力不輕。