李偉傑：港股升浪未完　騰訊、阿里睇埋業績再買

港股持續強勢，即市升穿萬九關。華盛證券財富管理部董事李偉傑指出，市場憧憬港股通股息稅減免，雖然相關政策仍未落實，但資金積極流入，港股升浪可持續，恒指整固後有機會上試19,600點，下方支持位在18,600點。他又指，短期宜繼續留意政策消息，以及藍籌股公布的業績，但料大市反覆向上格局不變。