佛山：買樓可申落戶　支持以舊換新

佛山市住房及城鄉建設局等9部門，聯合印發關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知，包括優化供地管理、適度優化住宅用地配建要求、優化容積率計算規則、精準滿足項目融資需求、鼓勵支持住房「以舊換新」、放寬購房入戶政策等內容。

其中，就放寬購房入戶政策一項，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非該市戶籍人員，可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

通知提到，支持房地產開發企業、中介機構和購房人三方，聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房地產企業開展存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。自今年1月1日至明年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內，在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

通知並對合理優化企業稅收繳納機制、精準滿足項目融資需求、擴大保函覆蓋面、調整開竣工違約責任核算規則、實施土地出讓價款分期支付等方面做出明確指導。