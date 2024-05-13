傳拜登將對部分中國商品加徵關稅　電動車恐增三倍　蔚來跌1%

消息稱，拜登將瞄準包括電動車、電池、太陽能電池、鋼鐵和鋁在內的關鍵行業。其中，針對中國電動車的總關稅將由27.5%，提高至102.5%。其他一些目標行業的關稅將增加一倍或兩倍，但範圍尚不清楚。

消息人士指，拜登及其幕僚團隊最近幾周花去不少時間來敲定這些措施，包括需打擊的項目，以及可以幸免的項目，最後決定是協商一致的結果，惟目前尚不清楚哪些商品可以幸免。

內媒指，中汽協常務副會長兼秘書長付炳鋒表示，貿易保護主義和孤立主義絕不應該成為新能源汽車行業的主題，汽車製造作為一個高度全球化的行業，需要全球視野和開放心態來推動其健康發展。「美國對中國新能源汽車行業產能過剩和所謂國家安全擔憂進行誇大是典型的貿易保護主義。新能源產業是人類共同創造的、能給人類帶來共同的福祉。這樣的一個創造發展起來之後，進入美國市場卻受到限制，這是非常不合理的。」