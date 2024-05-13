汪敦敬：樓價下跌對普羅大眾更佳...

在加息之下，香港的住宅按揭貸款約2萬億元，而定期存款餘額約9萬億元，定期存款收息之前可達5.5厘左右，H按揭息率約4.125厘，按此計算則定期存款收息較住宅按揭的利息支出其實是每月多約340億元或5倍。香港逾180萬個可售住宅單位中，其實有約120萬個是供滿樓，當中不少人更有定期存款的，對於這些人來說應該是歡迎加息。

2023年所謂的樓價下跌，反而對普羅大眾的處境是更佳，銀行定期存款收高息、按揭供款較低息、面對低通脹還有匯價大升，是相當好的處境。

筆者認為置業投資有四個不同的階段，分別是：30歲前以上車為妙，40歲前要增加投資，50歲前財務自由，60歲前可開始追求理想，當然每個人在不同階段的抉擇都不一樣的。

筆者投資40多年，頭20年都是在谷底買物業的，因為只能買到便宜的物業，而後20年就反過來很多時以破頂價買入性價比高的物業。筆者只是一個小商人，沒有補倉的風險，對我來說現在是最好的，因為數十個收租物業這幾年大多數都享受到加租的紅利，同時收租回報率不斷增加！

一個良好的葡萄園不會因為那一年天氣欠佳，葡萄收成和質量不好，而令葡萄園的價格下跌，因為手頭上存有其他年份的酒會因此而更加可貴。

祥益地產總裁 汪敦敬