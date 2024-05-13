新地命名西沙大型綜合項目逾100萬呎戶外公園為SPORTS PARK

西沙SPORTS PARK總監朱國庭表示，項目以體育學院的發展概念出發，主要為四大客群提供服務，包括夥拍十多個專業並具高質素師資的體育總會及知名體育機構，舉辦課程及提供培訓；與學校、社區組織、非牟利團體、地區體育會和私人機構等合作提供平台舉辦體育相關活動；為本地、大灣區、以至國際級的體育活動及賽事提供場地及活動策劃服務；並提供場地予公眾作預訂使用。

他指，項目預計將於6月底開始試運，並於第三季全面開放及啟用，詳情將稍後再作公布。

西沙SPORTS PARK毗鄰西沙GO PARK，將為公眾及將來項目的住戶，提供糅合室內與室外，集運動、娛樂、餐飲及休閒配套設施，園內能夠容納的運動項目眾多，包括高爾夫球、網球、足球、欖球、五人棒球、三人籃球、軟式曲棍球、板網球、匹克球、棍網球、滾軸溜冰、陸上兩項鐵人、平衡車、單車、公路單車以及跑步等，多個專業運動場地，包括全港唯一專為匹克球而設的球場等。