人行、證監會、金管局：續穩妥有序推進互換通業務合作

中國人民銀行、香港證監會及香港金管局宣布，自去年5月內地與香港利率互換市場互聯互通合作（「互換通」）業務上線以來，交易清算等機制安排運轉順暢，境內外投資者積極踴躍參與，業務量持續上升。

截至2024年4月底，20家境內報價商與58家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易3,600多筆，名義本金總額約1.77萬億元人民幣(下同)，日均成交名義本金約76億元，按月計算的日均成交名義本金增長近3倍，從上線首月日均約30億元增至2024年4月日均120億元以上，為境內外投資者開展人民幣資產配置提供了便利、高效的風險管理工具。

為進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，三部門表示支持「互換通」機制安排進一步優化。一是豐富產品類型，推出以國際貨幣市場結算日為支付周期的利率互換合約，與國際主流交易品種接軌，滿足境內外投資者多樣化風險管理需求；二是完善配套功能，推出合約壓縮服務及配套支持的歷史起息合約，便利參與機構管理存續期合約業務規模，降低資本佔用，活躍市場交易。

下一步，內地與香港監管機構將指導兩地金融市場基礎設施機構，繼續穩妥有序推進「互換通」業務合作，持續完善各項機制安排，助力穩步擴大中國金融市場對外開放，鞏固提升香港國際金融中心地位。