據報山姆推免費直送吸港客　本地零售業雪上加霜難自救？

媒體報道，近年港人經常北上「朝聖」的「山姆會員商店(Sam's CLUB)」表示，將在香港推出電商服務，把貨品直送到港人家中，行業專家警告，這一擴張恐引發「零售危機」。

據報，山姆將於兩個月內推出港人網購服務，當港人成為山姆會員，在山姆網店線上購物滿599元人民幣或以上，即可享有免費送貨服務。山姆為美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)旗下大型倉儲式超市，售賣貨品遍布衣、食、住、行，單在深圳已有3間分店。

目前港人除前往山姆掃貨外，大多會在京東應用程式的山姆網店購物，之後再包郵到港，但貨品選擇不及實體店，又或者透過順豐由內地運回港，不過兩種方法都未是最便宜方便，如果「免費直送」成事，山姆或將直接與本港零售業展開競爭。

山姆對港人的吸引力巨大，更衍生出「山姆代購」與「山姆旅行團」等兩大新興生意，山姆在港已形成叫座力。分析指，本地超市及網購平台HKTVmall等恐首當其衝，如日後連廁紙一類的必需品都可以透過山姆購買，除非本地超市能保持價格優勢，否則難以無視山姆挑戰。

山姆對香港零售業存在其他威脅，首先是能打持久戰，如果美國陷入滯脹，沃爾瑪的業務策略或更進取，加上中國業務屬增長業務，山姆中國近月進入瘋狂開店模式，「免費直送」相當於在港開店，對比要支付本港高昂租金，可能支付運費更划算，「免運費」可謂較低成本擴張的方法。另外，山姆競爭對手在中國市場的舉措也不容忽視，據報早前深圳Costco已推出「8公里」範圍網購，Costco有機會也以網購形式進軍香港。