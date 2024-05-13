施羅德：中美幣策有望再同步　料資金流入中國債市

施羅德投資固定收益投資總監吳美燕表示，環顧全球主要央行，除了日本央行加息終結負利率政策之外，大部分央行都釋出2024年貨幣政策將會維持偏向寬鬆的信號，意味着自2022年美國聯儲局開啟加息周期以來，中美分化的貨幣政策有望在今年再次同步。這將會如何改變中國債市的投資格局呢？

當中美貨幣政策再度走向一致，中美息差有望縮小，相信將會吸引資金流入中國債券市場，尤其是被認為信用風險極低的中國國債。此外，有國家擔保、被稱為「國開債」的政策性銀行債券，亦是該行看好的中國在岸債券類別。

最近的資金流向可印證該行看法，從2023年9月至今年1月，外資已連續五個月增持中國國債，可見國際債券投資者回歸中國在岸債券市場的迹象。資金流入和寬鬆貨幣政策的預期，都為投資者進入中國債市創造更佳的時機。

中國當局把2024年官方經濟增長目標定為5%左右，並鼓勵國內投資活動。因應中國的通脹壓力仍然較小，該行相信人行在中長期將會維持偏向寬鬆的貨幣政策，以營造有利的宏觀環境，以滿足經濟增長目標。當利率有條件往下降，伴隨而來的將會是債券價格的潛在上升空間。

中國在岸債券市場當中，以國債和政策性銀行債券的流動性最佳，發行量也最大。國債被視為「安全資產」，違約風險基本上近乎零。政策性銀行以貫徹政府的經濟政策為目標的專業性金融機構，其發行的債券的信用評級僅次於國債，其融資所得資金投放於與國家未來發展高度相關的範疇，信用風險遠低於一般企業債券，可為投資者提供穩定的收益回報。