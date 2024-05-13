全球豪宅均價按年升逾4%　惟香港豪宅跌2.8%

萊坊公布2024年第一季的《全球城市豪宅指數》，追縱全球44個城市豪宅樓價走勢，截至今年3月的過去12個月，平均價格按年上升約4.1%，高於2023年第四季的約3.2%增幅；不過，以個別城市分析，佔10個的樓價按年下挫，當中香港跌幅達約2.8%。

該報告指出，上季全球豪宅平均樓價升幅錄得自2022年第三季以來最快漲幅，指數中佔約78%的城市樓價錄得按年上漲。其中，以菲律賓馬尼拉的豪宅樓價升幅在排名榜首位，錄得約26.2%的漲幅，按季則有約4.6%升幅。其次是日本東京，按年上升約12.5%，惟按季則下跌約2.1%。而新加坡豪宅升幅按年及按季亦上升約5%及3.1%，升幅排名第16位。

事實上，首季豪宅平均價格按年下跌的城市佔10個，其中，香港期內挫近3%，較去年第四季亦下跌約0.8%；而內地城市中，以鄰近的深圳表現最好，按年及按季均分別錄得約4.6%與1.3%升幅。至於德國法蘭克福，則是樓價挫幅最大城市，按年下跌約6.9%，按季則下調約1.5%。

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，香港豪宅樓價在過去12個月的跌幅已逐步收窄，隨着政府在今年2月底取消所有附加的印花稅，預期該類物業樓價在未來數月將保持穩定，更多投資者將重返香港豪宅市場。而當利率開始下跌時，所帶來的正面影響將會更加明顯。

該公司全球研究部主管Liam Bailey稱，全球房地產市場仍在持續反彈，上述指數按年增長幅度已證明了這一點。該指數並非預示經濟回復繁榮，而是表明樓價上漲的壓力源於供應量持續偏低，需求相對健康。假如利率一旦轉向，將鼓勵更多發展商進入市場，對全球主要市場的流動性有著正面的影響。