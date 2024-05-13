中港循3方面完善「互換通」機制　於本月20日生效

中港兩地市場利率互換機制「互換通」推出一周年，兩地監管機構周一(13日)宣布完善機制，主要涉及3方面，包括推出北向互換通IMM合約，以期更好地滿足境外資產管理機構的入市交易需求；引入歷史起息合約，並增加單一壓縮服務，以實現北向互換通合約提前退出，自5月20日起生效。

港交所行政總裁陳翊庭表示，交易所正在與中國外匯交易中心和上海清算所緊密合作落實這些完善服務。本周恰逢互換通順利開通一周年，今年也是滬深港通開通十周年，期待將與內地合作夥伴共同努力，不斷完善和擴大各項互聯互通機制，推動香港和內地金融市場的長期健康發展。

她又指，作為世界上首個衍生產品市場互聯互通機制，互換通讓香港和海外投資者可以參與中國內地銀行間市場的互換產品，自推出以來深受投資者歡迎。

截至2024年4月末，20家境內報價商與58家境外投資者，累計達成人民幣利率互換交易逾3,600筆，名義本金總額約1.77萬億元人民幣，日均成交名義本金約76億元人民幣，按月計算的日均成交名義本金增長近3倍，從推出首月日均約30億元人民幣，增至2024年4月日均120億元人民幣以上，為境內外投資者開展人民幣資產配置提供了便利、高效的風險管理工具。