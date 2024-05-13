澳洲擬斥589億元解決住宅供應不足　可提供伙數...

外媒報道，澳洲過去4年住宅租金大升，其主要原因是供應不足，加上租客由合租屋搬入小戶型，將空餘睡房用作辦公室。不少專家稱，澳洲需要增加房屋才能緩解租金大升問題。

對此，在本周聯邦預算公布之前，澳洲政府宣布將額外斥113億澳元(588.98億港元)用於增建住房。

報道指，澳洲政府已於上周末宣布，將注資10億澳元用於「更快建屋」，主要為基建發展提供資金，包括道路、能源、水及社區建設，再宣布一項價值93億澳元的5年期計劃，藉此處理住宅不足的危機以及建造和維修社區住宅。

對此，房地產委員會執行長Mike Zorbas表示，額外資金將於2029年在全國提供120萬套新住宅。

數據顯示，自2020年3月以來，悉尼公寓租金價格飆升48.9%，墨爾本升48.6%，每周中位數分別達到了700澳元(3,648.55港元)和550澳元(2,866.72港元)。另布里斯本及珀斯升幅更大，分別為53.2%及71.9%。

此外，澳洲獨立屋租金也大升，其中悉尼上漲42.9%、墨爾本上漲32.6%、布里斯本上漲53.2%、珀斯更暴升71.9%。