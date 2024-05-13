碧桂園召開管理會議　強調保交樓為穿越寒冬基石

楊惠妍認為，儘管行業整體仍處於低位徘徊，但通過緊密依靠政府、積極回應如白名單等利好政策，保交樓作為企業的政治底線，將是企業穿越寒冬的基石。她又在會議上介紹了公司境外重組工作的進展，稱目前相關工作正有序進行，與債權人建立較好的溝通和協商機制，整體上在按時間表穩步推進。

儘管該企目前正經歷考驗，但她認為，資產負債表仍相對健康。在這樣的時刻，團隊和人才的培養尤為重要，要把握危機中的機遇，打造一支能在行業調整期經受住考驗的「鐵軍」。

集團總裁莫斌則表示，核心管理層對控股股東有信心，對企業文化、公司管理、保交付等有信心，最重要的是對政府帶領下的市場未來有信心。他又指，要把保交付作為當前的核心任務，想盡辦法去完成。「一切為了保交付。要積極爭取理解和支持，與各方形成合力，保交付才能順利進行。」