碧桂園召開管理會議 強調保交樓為穿越寒冬基石
2024年05月13日 20:09
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碧桂園(02007)在官方社交平台發文指，在周一舉行的月度管理會議上，主席楊惠妍分析，近期一二線城市的限購放寬及「以舊換新」等舉措，可看到政府正在採取行動促進市場流動性的提升，力求逐步重振行業信心，強調政策正逐步向好，只要堅持熬過低谷，房地產行業將迎來春天。
楊惠妍認為，儘管行業整體仍處於低位徘徊，但通過緊密依靠政府、積極回應如白名單等利好政策，保交樓作為企業的政治底線，將是企業穿越寒冬的基石。她又在會議上介紹了公司境外重組工作的進展，稱目前相關工作正有序進行，與債權人建立較好的溝通和協商機制，整體上在按時間表穩步推進。
儘管該企目前正經歷考驗，但她認為，資產負債表仍相對健康。在這樣的時刻，團隊和人才的培養尤為重要，要把握危機中的機遇，打造一支能在行業調整期經受住考驗的「鐵軍」。
集團總裁莫斌則表示，核心管理層對控股股東有信心，對企業文化、公司管理、保交付等有信心，最重要的是對政府帶領下的市場未來有信心。他又指，要把保交付作為當前的核心任務，想盡辦法去完成。「一切為了保交付。要積極爭取理解和支持，與各方形成合力，保交付才能順利進行。」