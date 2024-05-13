粉嶺花都廣場連租約兩房425萬沽　呎價險守1萬

平盤買少見少，有買家在無樓睇情況下，以425萬元增購粉嶺花都廣場兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯范浩軒表示，鰂魚涌太古城隋宮閣中層H室，實用面積約747方呎，套三房則王，望海景，獲外區用家以1,090萬元購入，呎價約14,592元。

●美聯盧浩稱，北角丹拿花園2座中層F室，實用面積約840方呎，套三房間隔，近期叫價約1,380萬元，議價後獲換樓用家以約1,150萬元承接，呎價約13,690元。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角半山雲峰大廈A座低層2室，實用面積約1,,650方呎，套三房及工人房設計，望全維港海景，連一車位出售，叫價3,100萬元，最終減價220萬元，以2,880萬元成交，呎價約17,455元。

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九龍區

●美聯黎志榮指，鑽石山星河明居A座低層7室，實用面積約517方呎，三房間隔，享山景，叫價800萬元，放盤半年獲區外換樓客洽詢，議價後以736萬元易手，呎價約14,236元，低市價約3%。

●香港置業梁德權表示，紅磡海濱南岸1座中層D室，實用面積約589方呎，三房間隔，望海景，以約900萬元放盤僅3天，議價後以892萬元易手，呎價約15,144元。

●中原許永生稱，長沙灣宇晴軒3座高層E室，實用面積約501方呎，兩房間隔，叫價840萬元，減價至815萬元沽出，呎價約16,267元，新買家為外區客。

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新界區

●世紀21奇豐黎樹森指，粉嶺花都廣場2座中層C室，實用面積約413方呎，兩房間隔，仍有租客居住，未能安排睇樓，同屋苑業主睇樓約1年，以425萬元增購上址，呎價約10,291元。

●中原蔡天賜稱，粉嶺及上水5月暫錄約40宗二手買賣，較上月增約三成，上水皇府山3座中層C室，實用面積約509方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，議價後以598易手，呎價約11,749元，新買家為用家。

●中原關偉豪表示，將軍澳新都城1期6座高層室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以558萬元易手，呎價約15,330元，原業主於2014年2月以392.3萬元購入，帳面獲利165.7萬元。

●世紀21(將軍澳)魏仕良指，將軍澳居屋和明苑D座極高層6室，實用面積約518方呎，兩房間隔，去年8月於未補價第二市場叫價560萬元，近月調整至480萬元，累減120萬元，區外白居二買家以440萬元購入，呎價約8,494元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢銀線灣銀輝別墅雙號屋，實用面積約1,893方呎，套四房連工人房間隔，望海景，獲買家以3,500萬元承接，呎價約18,489元。

●世紀21奇豐黃宗信表示，馬鞍山天宇海5B座低層C室，實用面積約666方呎，三房間隔，望園景，放盤1個月，叫價850萬元，減32萬元，以818萬元成交，呎價約12,282元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山迎海．星灣21座高層B室，實用面積約546方呎，兩房連儲物室間隔，望海景，原先叫價890萬元，放盤兩個月，調整售價至860萬元成交，呎價約15,751元。

●世紀21奇豐趙詠欣稱，馬鞍山居屋錦龍苑A座高層10室，實用面積約554方呎，三房間隔，放盤兩年，已補價自由市場叫價600萬元，累減70萬元，以530萬元沽售，呎價約9,567元，原業主持貨約6年帳面虧蝕63萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山翠擁華庭3座高層D室，實用面積約681方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價720萬元，累減12萬元，以708萬元獲買家承接，呎價約10,396元。

●中原吳嘉權指，大圍及沙田5月暫錄約25宗二手買賣，大圍盛世2座南翼低層C室，實用面積約958方呎，套三房間隔，叫價約1,600萬元，議價後以1,500萬元沽出，呎價約15,658元。

●美聯陳少鴻表示，大圍瑞峰花園5座低層B室，實用面積約1,521方呎，套四房連工人套房設計，連1個車位，早前叫價1,628萬元，議價3萬元，以1,625萬元沽出，呎價約10,684元。

●中原黎宗文稱，沙田花園城3期A座高層G室，實用面積約268方呎，一房間隔，叫價約350萬元，日前議價後以320萬元易手，呎價約11,940元，新買家為上車客。

●美聯黃啟康指，沙田中心唐寧大廈中層A室，實用面積約390方呎，兩房間隔，有裝修，區內用家睇樓一年，議價後以578萬元承接單位，呎價約14,821元，原業主2020年620萬元購入，帳面蝕42萬元。

●中原楊頌堯表示，大埔居屋景雅苑最新錄B座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，叫價約400萬元，議價後未補價第二市場價以380萬元易手，呎價約6,859元，新買家為白居二客。

●中原趙愛蓮指，大埔富．盈門2座高層B室，實用面積約949方呎，套三房間隔，議價後連車位以1,180萬元沽出，呎價約12,434元，新買家為區內換樓客，原業主持貨約8年，帳面蝕讓約252萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心7座中層G室，實用面積約455方呎，區內準新婚客表示熟悉區內環境，見單位內附裝修，原業主有48萬的議價空間，決定以402萬元購入上址自用，呎價約8,835元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆隆苑高層18室，實用面積約443方呎，兩房間隔，原業主計劃移民賣樓套現，願意增加議幅，減價25萬元，區內客由租轉買，已補價自由市場以315萬元購入自用，呎價約7,111元。

●中原曾慧敬表示，房協屯門居屋景新臺1座中層G室，實用面積約484方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價340萬元，議價後共減23萬元，減幅約7%，以317萬元成交，呎價約6,550元，新買家為外區白居二客。

●中原黃有雄稱，葵涌海峰花園3座中層A室，實用面積約1,188方呎，套三房間隔，另設工人房，擁维港海景，最初叫價1,480萬元，議價後以1,420萬元成交，呎價約11,953元

●美聯陸康誠表示，深井浪翠園9座高層C室，實用面積約460方呎，兩房設計，早前以548萬元放售，外區首置客見單位享海景，議價20萬元，以528萬元承接，呎價約11,478元。

●中原黃淑賢指，過去周末兩日青衣錄約5宗二手買賣，居屋青雅苑A座低層19室，實用面積約443方呎，兩房間隔，白居二上車客承接，減價約14%，未補價第二市場以302萬元成交，呎價約6,817元。

●中原溫明峯表示，馬灣珀麗灣3座中層G室，實用面積約529方呎，兩房間隔，上月底叫價560萬元，放盤約兩星期，劈價約9.8%，以505萬元沽出，呎價約9,546元，低估價約9%，原業主持貨約9年帳面蝕54萬元。

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