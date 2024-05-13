麥格理再減持洲際航天科技　套現213萬

事緣洲際航天向多家金融機構融資不果後，去年向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有逾七成換股權未被行使，故料洲際航天所籌得款項十分有限。

另外，洲際航天今為再有董事「跳船」解畫，表示已向前常務副主席兼執行董事林家禮，以及前非執行董事牛愛民各自確認，他們辭任的原因乃為更好地分配時間處理彼等的其他業務，有關的辭任已於上周五(10日)生效。

在林、牛兩人辭職前的兩周前，滙豐銀行前主席艾爾敦亦辭任洲際航天獨立非執行董事，結束他短短5個月在洲際航天的工作。