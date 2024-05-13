新盤降價求售 洪水橋項目推28伙 開放式折實300萬內
2024年05月13日 21:33
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樓價回落，新盤的售價亦相應下調。已經入伙的洪水橋項目，落實周日(19日)減價發售28伙，開放式戶折實價300萬元有找，而將發售單位當中有15伙屬於重售。
●洪水橋#LYOS減價發售28伙 折實價由299.9萬元起
長實集團(01113)旗下已屆現樓的洪水橋#LYOS，周一(13日)公布減價展開新一輪銷售，於周日(19日)發售14伙分層戶及14伙花園複式戶，定價減幅最高達32%，開放式戶折實入場費由299.9萬元起。是次發售涉及曾遭終止交易的單位，發展商指，重新售出相關單位後會向放棄交易的買家全數追討差價。
●薄扶林VICTORIA COAST三房售2,780萬元
華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周一(13日)通過招標售出A座15樓1室，實用面積1,363方呎，屬三房一套連工作間戶型，成交價2,780萬元，呎價約20,396元。 據悉，買家為本地家庭客，鍾情項目享有南區海景，加上子女於鄰近中學就讀，故購入上述單位自住。
●何文田站朗賢峯連沽3伙
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，今(13日)錄得3宗成交，共涉及2,750.5萬元。當中，第5A座17樓B室，實用面積536方呎，兩房間隔，以1,265.6萬元成交，呎價約23,612元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日吸金逾1.6億元
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周一(13日)錄得兩宗成交，共涉及1.63億元。最新售出的單位包括3座17樓A室，實用面積2,087方呎，四房雙套間隔，連車位以9,568.77萬元售出，呎價約45,849元。
●將軍澳海茵莊園一房成交呎價約18,680元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(13日)沽出兩伙一房單位，包括2座28樓D3室，實用面積284方呎，成交價530.5萬元，呎價約18,680元。另一伙為1座29樓A9室，實用面積300方呎，以569.7萬元售出，呎價約18,990元。
●油塘朗譽錄終止交易
據項目成交紀錄冊顯示，保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周一(13日)錄得2座15樓D室的終止交易，單位實用面積312方呎，一房間隔，原本在2022年12月首輪銷售時以612.52萬元售出，當時呎價約19,632元。項目同日以932.54萬元沽出2座20樓B室，實用面積466方呎兩房，呎價約20,012元。