新盤降價求售　洪水橋項目推28伙　開放式折實300萬內

樓價回落，新盤的售價亦相應下調。已經入伙的洪水橋項目，落實周日(19日)減價發售28伙，開放式戶折實價300萬元有找，而將發售單位當中有15伙屬於重售。

●洪水橋#LYOS減價發售28伙 折實價由299.9萬元起

●薄扶林VICTORIA COAST三房售2,780萬元

華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周一(13日)通過招標售出A座15樓1室，實用面積1,363方呎，屬三房一套連工作間戶型，成交價2,780萬元，呎價約20,396元。 據悉，買家為本地家庭客，鍾情項目享有南區海景，加上子女於鄰近中學就讀，故購入上述單位自住。

●何文田站朗賢峯連沽3伙

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS單日吸金逾1.6億元

●將軍澳海茵莊園一房成交呎價約18,680元

●油塘朗譽錄終止交易