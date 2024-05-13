港府：互換通新安排促進兩地衍生品市場協同發展

內地與香港利率互換市場互聯互通機制(簡稱「互換通」)安排將進一步完善。有本港財金官員表示，這將進一步促進內地與香港金融衍生品市場協同發展，構建高水準金融開放格局。為繼續穩妥有序推進「互換通」業務合作，港府與監管機構將與內地相關部門聯手，推動兩地金融市場基礎設施機構，持續完善各項機制安排，以助穩步擴大國家金融市場對外開放，鞏固提升香港國際金融中心地位。

財經事務及庫務局局長許正宇稱，是次互換通完善措施，包括推出北向互換通IMM合約，以滿足境外資產管理機構的入市交易需求。同時引入歷史起息合約，並增加單一壓縮服務，以實現北向互換通合約提前退出，自5月20日起生效。

許氏指，今次的完善安排將拓闊互換通下的產品選項，提升機制效率及降低參與成本，進一步滿足境內外投資者的多元風險管理需求，促進市場交易。

他提到，自互換通啟動以來，投資者參與持續上升，按月計算的日均成交名義本金自推出首月增長近三倍至2024年4月平均超過120億元人民幣，為投資者提供便利和高效的風險管理工具。

互換通自2023年5月15日起啟動，僅限北向交易，南向仍未有蹤影。