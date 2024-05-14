佛山鼓勵以舊換新　放寬購房入戶

內地財政支出與貨幣寬鬆擬雙重發力之外，港人大灣區置業熱點之一的佛山樓市政策亦正式「鬆綁」。廣東省佛山市住房和城鄉建設局等9部門，聯合印發通知包括優化供地管理、適度優化住宅用地配建要求、精準滿足項目融資需求、鼓勵支持住房「以舊換新」、放寬購房入戶政策等13項內容。

其中，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非該市戶籍人員，可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以跟隨。在鼓勵支持住房「以舊換新」方面，支持房地產開發企業、中介機構和買家三方聯動開展「以舊換新」活動，鼓勵房企開展存量房產置換新樓的活動。

同時，支持地方國企參與「以舊換新」活動，對收購存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，將加大融資支持力度。自今年至2025年12月底，對出售自有住房並在現住房出售後一年內重新買樓的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

為緩解房企流動資金壓力，各地年內陸續推出房地產融資協調機制，由地方政府列出融資項目「白名單」，允許房企憑「白名單」內的地產項目向銀行貸款。截至5月9日，鄭州市據報有118個項目分兩批進入房地產融資項目「白名單」，其中已授信專案107個，駐當地內銀已對部分專案投放資金。