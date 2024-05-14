林嘉麒：港股邁向技術牛　兩萬點在望

資金持續推動港股向上，恒生指數上周五再現突破，升穿18,600點短期阻力，昨日更重上19,000點水平。之前港股每逢周五的交投相對淡靜，投資者入市意欲低，一方面擔心周末或出現對投資市場的不利消息，另一方面恒指持續處於高位，部分投資者會選擇鎖定利潤而先行沽貨離場，但過去4個星期的周五，恒指不但止沒有出現回調，相反更進一步突破。

回補下跌裂口至關重要

值得留意的是，恒指重上去年8月11日的位置，回補去年8月14日的下跌裂口。當日恒指裂口低開一度跌超過500點，儘管日內跌幅收窄，惟後來展開漫長的跌勢。由8月11日收市價19,075點開始，6個交易日跌接近1,500點，一度失守17,600點水平，之後曾反彈到裂口邊緣，可惜欠缺基本面消息支持，只屬短期反彈，之後恒指呈一浪低於一浪低，跌至今年1月22日低位14,794點才開始反彈。因此，恒指要展開新升勢，首先回補這個裂口是非常重要的事情。

消息能否配合同樣是重要條件，去年8月14日當日內房危機重燃，部分內房股境外美元債宣布暫停交易，當中涉及多間大型內房公司，加上市場過氛憂慮內地或出現滯脹，港股當時籠罩着多個不明朗的負面因素，投資者人心虛怯紛紛拋售，嚴重影響內地及香港股市走勢。現在恒指重上19,000點，某程度上應該消化了當日的負面情緒或實際情況應該得到改善。

資金押注內地經濟復甦

或許，投資者預期內房問題最終會得到解決，因而率先流入港股，又或是見到中國近期經濟數據持續改善。中國4月官方製造業採購經理指數(PMI)從3月的50.8小幅回落至50.4，但依然是連續第二個月保持在擴張區間；另一方面，反映中小企業經營狀況為主的4月財新中國製造業PMI，從3月的51.1升至51.4，創下14個月最高水平，尤其新出口訂單指數創近3年半最高水平，數據反映民營經濟活力的財新PMI連續6個月高於50，表明中國經濟仍在復甦軌道。

從過往歷史，升市往往夾雜着好壞消息之間，教投資者難以準確捕捉。恒指這一輪是從16,044點低位起步，假如技術牛市的定義是升兩成的話，恒指要成功挑戰19,252點便步入牛市，一旦達陣，要升抵20,000點也不難。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)