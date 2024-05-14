廖嘉豪：中年期投資級別債券的投資價值最大？

美國業績期步入尾聲，但結果繼續預示廣泛復甦趨勢，截至上周五，459間已公布業績的標普500成分股中，有361間(79%)盈利好過預期，盈喜幅度平均近8.4%，11個行業繼續全部錄得盈喜。筆者預期，標普500指數每股盈利在2024年及2025年歷史新高，有利更多行業股價廣泛好轉。

美國債市目前同樣或能提供更高及更可預測回報，代表整體美國高評級債市的彭博美國總回報指數雖然最近1個月回升約0.8%，但年初至今仍跌約2%，主要受累3月美國議息會議後的市場貨幣政策預期鷹派轉向，利率期貨市場對2024年全年減息次數由3月議息後約3.3次一直縮減至4月尾最極端的1.1次，期間拖累債市回報。

鮑威爾在5月記者會指出聯儲局焦點正轉向其就業目標，加上沒有積極考慮加息，令市場急劇鴿派重訂聯儲局政策預期。其後非農新增職位增長放緩至17.5萬個，永久性失業為推升失業率主因。聯儲局官員或視非農新增職位增長放緩為勞動力市場的「健康」再平衡，但花旗分析員卻不及其樂觀，尤其最新首次申領失業救濟金人數上周意外上升，反映連過去表現最好的兩個勞動力數據亦開始走弱。

當參考其他勞動力數據，美國就業市場弱勢更加明顯。3月份JOLTS職位空缺報告延續數月來勞動力市場明顯放緩趨勢。私營部門招聘率跌至3.8%，為2014年以來最低。辭職率已低2.1%，遠低於疫情前正常水平，與調查顯示在職人士愈來愈擔心失業的情況一致。

企業調查數據亦反映勞動力市場趨弱。世界大型企業聯合會勞動力市場差異(表示職位充足減去難以獲得工作)於4月恢復下跌。美國全國獨立企業聯合會(NFIB)4月份調查顯示，只有淨12%的小企計劃增加招聘，徘徊在3月份的11%(2020年以來最低)。大企對招聘亦愈趨謹慎。ISM和標普採購經理指數(PMI)的服務業就業分項已跌至50.0以下的收縮區域，服務業和製造業表示仍繼續增聘的比例已跌至經濟衰退中較常見的水平。

各方數據綜合反映美國勞動力市場正在放緩。因聯儲局明確表明重新聚焦勞動力狀況，較預期弱的勞動力數據對市場影響將更大，花旗分析員基本預測包括7月首次減息和今年累計減息100個基點。配合目前債市實質收益率已達歷史均值，有利固定收益投資者獲得持績高企的收入。我們認為高評級中年期債券的投資價值最大，橫跨各類型債券，4至5年期的平均收益率接近6.0%，遠高於聯儲局對其「長期」正常政策利率(2.6%)的預測。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪