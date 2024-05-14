雅居樂集團未能支付到期票據利息

未能支付相關利息或會導致公司的債權人要求加速償還債務。截至公告日期，公司尚未接獲相關債權人就2020票據發出任何加速還款通知。

集團將繼續全力並有序切實推進項目交付，維持集團的正常營運。集團亦將繼續採取措施加快物業預售，加速收取銷售所得款項，以最大努力改善資產負債狀況。

集團表示，正在考慮所有可能的行動，包括對集團境外債務制定全面債務管理解決方案，並將聘請外部財務顧問及法律顧問，以協助集團評估集團的資本結構及流動性狀況，尋求可行的境外債務整體性解決方案。集團將適時積極與境外債權人就潛在解決方案進行溝通。

另外，集團公布今年首4個月的預售總值為65.5億元人民幣，較2023及2022年分別跌68%及73.9%。