香港中資夥地區團體合作街頭送祝福　傳承孝道文化

【特約報道】「孝之以禮 致愛母親：母親節關愛進社區 孝道文化推廣活動」啟動禮儀式於上周六(11日)在上環文化廣場舉辦。是次活動由中國光大集團、香港中企協婦女委員會、香港江蘇婦女聯合總會、人保香港、國開行香港分行、中航香港、中國專利、中國法律服務、天成太平洋、中銀香港等10家中資機構和一眾地區社團聯合舉辦，於11日至12日(周六至周日)在港島、九龍、新界設置16個街站，向全港16,000個家庭致送母親節暖心祝福。

是次活動精心準備毛巾花、糖果、賀卡禮物，讓市民能夠向母親表達愛與感恩之心，藉此宣揚孝敬親長的重要性，傳承中華傳統文化。正所謂「百善孝為先」，希望市民朋友們不僅在母親節表達孝心，還要在日常生活中身體力行，實踐「孝之以禮」。

中國光大集團有限公司副董事長陳昱代表主辦機構致辭表示，感謝中企協、地區社團、中資合作夥伴以及廣大義工對是次「中企關愛進社區」活動的大力支持。此次活動結合母親節時點及孝道傳統文化，宣傳「致愛母親、致愛家庭」理念，讓廣大基層市民感受中資企業的熱情和關愛。光大將聚焦社區關愛、文化服務、青年發展、創新科技、生態環保、職工團結凝聚等重點領域策劃推出系列行動計劃，通過「光彩+」品牌積極傳遞有愛心、有溫度、有擔當的形象，彰顯與社會各界精誠合作、向上向善、共創美好的使命情懷。

百善孝為先，古往今來，「孝」被看作是子女孝敬父母感恩父母的一種傳統美德，歷經千古而不衰。每年5月的第二個星期日，許多香港市民都會在這一天闔家慶祝母親節。街站為市民準備了毛巾花、喉糖、鮮花筆以及賀卡。

活動選擇在香港的港島、九龍、新界人口密度較大、來往繁忙的地點進行，吸引街頭巷尾不少市民駐足參與。有市民表示，是次母親節小禮物實用而又溫馨，既讓自己了解中華孝道知識，又能借賀卡向為家庭默默付出的媽媽傳達愛與感謝。