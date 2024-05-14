中銀首季人幣貿易融資餘額較去年底增近3成

中國銀行(香港)配合企業客戶的業務發展需求，推出一系列定制化「元動力」人民幣貿易服務方案，為不同行業、區域和貿易業態的企業提供一站式綜合服務，支援企業客戶把握全球商機。

中銀香港交易銀行部副總經理俞陳平表示，本行緊跟市場和客戶需求，推出以電商、大宗商品、「中國製造品牌」出海及「一帶一路」四大主題的「元動力」人民幣貿易服務方案，助力企業客戶把握經濟及貿易復甦機遇，開拓全球市場。截至今年3月底，中銀香港人民幣貿易融資餘額較去年底增長近三成。

中銀香港推出的「元動力」人民幣貿易服務方案涵蓋四大領域，包括為跨境電商提供集收款、兌換、資金管理於一體的專屬數碼化綜合人民幣服務方案，滿足電商貿易新業態需求的增長，藉以探索人民幣貿易服務的新模式。

此外，針對大宗商品行業貿易量和交易金額大的特徵，提供全鏈條人民幣服務，相關重點行業人民幣貿易融資規模持續增長。其次，為「中國製造品牌」出海行業，如向汽車行業客戶提供覆蓋企業在當地建廠、經銷商合作、品牌直營等不同業務模式及環節的人民幣服務方案，助力「新三樣」產業「走出去」，加快新質生產力發展。

另一方面，發揮東南亞區域優勢，積極構建海外人民幣貿易生態體系，以「一帶一路」沿線

國家當地優勢及潛力產業為切入點，提供覆蓋貿易融資、保函、存款、匯款及人民幣與小貨幣兌換等客制化人民幣解決方案。