渣打夥Mox、Mastercard及Libeara測試代幣化存款

渣打香港與旗下虛銀Mox、Mastercard和Libeara合作進行概念驗證測試，探索以代幣化存款作為代幣化資產結算工具，在操作流程和風險管理方面的好處。該測試在金管局的金融科技監管沙盒下完成，標誌著本港金融科技持續創新和代幣化市場發展的重要里程碑。

是次測試乃 Mastercard「多代幣網絡」(Multi-Token Network)的首個測試場景，模擬碳信用交易的操作情況：

1. Mox客戶打算透過其Mox帳戶購買碳信用，以抵銷個人的碳排放。

2. 渣打香港收到Mox的要求後，運用 SC Ventures孵化的代幣化平台Libeara將碳信用代幣化。

3. Mastercard「多代幣網絡」將Mox客戶的銀行存款代幣化，並將兩種代幣化資產作「原子交換」。

4. 此交易流程讓渣打香港與Mox之間能夠實現實時且透明的結算，同時讓客戶能將代幣化碳信用儲存在電子錢包，或如今次測試場景中用以抵銷其碳足迹。

渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，現實世界資產的代幣化，以及不同形式代幣化貨幣的潛在應用，將是金融業未來發展不可或缺的部分；該行致力發展代幣化的應用和創新，推動香港金融科技。