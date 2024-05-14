港豪宅租賃市場外籍租戶　持續被內地客取代

香港住宅租賃市場出現轉型。第一太平戴維斯最新發表的2024年5月香港住宅租賃市場報告指出，預計本港今年的豪宅租戶結構，將持續由外籍租戶轉為內地租戶，同時外籍人士亦從美國及歐洲轉移至亞洲。

該報告顯示，由於外籍人士回流速度緩慢及多家投資銀行裁員，2024年第一季的豪宅租賃市場表現低迷，進一步打擊市場情緒。

報告又指，在尋找香港新居所的外籍人士中，主要來自東南亞地區，預算大約在4萬至8萬港元之間。而本地租戶和內地租戶在第一季較為活躍。現有的本地租戶主要尋求住處轉租或降低租住條件以節省開支，惟目前並未有新的本地租戶需求。

另一方面，新來港的內地租戶，租金預算大約在4萬至5萬元之間，並鍾情於設有家具且位置便利、鄰近港鐵車站的新樓盤。大多數新的內地租戶來自投資及基金公司或貿易行業。

本港高價豪宅物業供應量有限，也是另一個值得注意的趨勢。市場上租金超過20萬元的住宅非常少，而租金超過50萬港元的高價位物業，很快就被內地高級行政人員承租；因此，豪宅租金保持相對穩定。

此外，據政府調查，透過高端人才通行證計劃（高才通）達港的內地人才中，超過一半選擇共居住宅或低預算服務式住宅。其中大部分為單身或夫婦，最初一般選擇租期為6個月至1年、預算約為1萬至1.5萬元的租約。

租金指數方面，除了港島區分層豪宅租金指數下跌外，其他各區都錄得輕微升幅。其中，港島首季指數跌幅擴大，較去年第四季下挫約1%，而去年第四季的按季跌幅約0.5%。

至於其他地區如九龍分層豪宅租金指數，按季再升約1%，而去年第四季增幅則約1.9%，反映上季升幅收窄約0.9個百分點。新界區同類指數按季亦回升約0.6%，去年該區錄得約0.6%跌幅。

另外，聯排別墅租金指數由去年第四季漲約2.1%，轉為今年首季下跌約0.1%，而服務式住宅則由去年第四季下跌約0.6%，至今年首季回升約1%。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，2024年租戶結構預計會持續發生變化，從外籍租戶轉向內地租戶，企業和個人業主應為此轉變做好準備。該公司香港住宅服務部董事李寶芳指出，業主應透過調整裝修、服務項目和預算預期，來應對有關變化，從而吸引並留住租戶。